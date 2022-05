DL aiuti. Bozza: confermate misure su villette e cessione del credito

(DIRE) Roma, 12 Mag. – Il Superbonus spetta alle villette per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2022, “a condizione che alla data del 30 Settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati” al 110%.

E’ quanto si legge nell’ultima bozza del Decreto aiuti. Confermata anche la norma sulla cessione del credito: alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. (Lum/ Dire) 18:18 12-05-22