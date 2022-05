DL taglia prezzi. Lega: Bene ok a nostro emendamento per edilizia privata

(DIRE) Roma, 12 mag. – “Bene che il governo abbia accolto nel decreto Ucraina bis la proposta di misure a sostegno dell’edilizia privata, prorogando di un anno i termini di validità dei titoli edilizi che erano in scadenza. Un’iniziativa promossa e convintamente sostenuta anche dalla Lega e rivolta alle tante realtà del settore che, a causa dei rincari prezzi delle materie prime e della difficoltà di approvvigionamento per certi materiali, erano in grande difficoltà e rischiavano forti ricadute sul piano economico e occupazionale.

Siamo contenti di questo risultato, frutto di un lavoro di mediazione con la maggioranza di governo sulla quale sarebbe stato impossibile incidere restando all’opposizione. Attendiamo quindi fiduciosi il via libera del Parlamento”. Lo afferma in una nota Simona Pergreffi, senatrice della Lega nonché prima firmataria dell’emendamento in oggetto. (Vid/ Dire) 16:57 12-05-22