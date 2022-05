Washington. Draghi: “è l’ora dell’Europa”

Durante la visita negli USA scambio di complimenti ed “effusioni” tra il premier italiano MArio Draghi ed il Presidente a americano Joe Biden. Al Presidente del Consiglio è stato pure conferito il premio dell’Atlantic Council a Washington. che ha ribadito “Questa è l’ora dell’Europa e dobbiamo coglierla”, ed ha poi aggiunto: “Le scelte che la UE ha di fronte sono brutalmente semplici. Possiamo essere artefici del nostro destino o schiavi delle decisioni altrui. Quello che mi rende ottimista è che non siamo soli. In un momento di profondo cambiamento, alcune cose restano uguali: la stretta relazione tra la Ue e gli Usa, il legame senza tempo che rafforza entrambi“. (cit. RAI TV).

Insomma ribadito in tutto e per tutto il legame tra Stati Uniti ed Italia. anche perchè le “dichiarazioni d’amore” del governo Biden erano state precedute dal segretario al Tesoro Janet Yellen che ha dichiarato: “Ho conosciuto Mario quando era governatore della Banca d’Italia e poi della Banca centrale europea, sono stati periodi difficili. Mario è riuscito a salvare l’euro, compiendo ‘whatever it takes’ per salvare l’euro“. L’alto funzionario USA ha aggiunto che ritiene una “fortuna” il fatto di aver avuto Mario Draghi partner all’epoca della crisi economica europea ed oggi in questa nuova crisi internazionale dovuta alla conflitto in Ucraina. (foto di repertorio)

