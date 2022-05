Dubai: un aumento di passeggeri “senza freni” per l’aeroporto

Un aumento di passeggeri “senza freni” per l’aeroporto Internazionale di Dubai, registrando 13,6 milioni di passeggeri nei primi tre mesi del 2022, un vero e proprio record. L’Aeroporto Internazionale di Dubai, ha più di 193 destinazioni globali, in 92 paesi attraverso, e le compagnie aree internazionali sono 73 compagnie. E’ una delle stazioni aree, più trafficate al mondo, questi numeri ci dimostrano come pian piano si stia tornando alla normalità dopo la pandemia Covid-19, anche se per ora il pericolo non è del tutto passato, pare che dovremmo conviverci ancora per un po’.

