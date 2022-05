A Zamfara, in Nigeria sono state uccise circa 48 persone (il numero non è preciso) in ben tre differenti attacchi armati. Il tutto è avvenuto il 6 Maggio, Venerdì scorso, ma la notizia è arrivata solo oggi. Il Governatore del Distretto Aminu Suleiman, in cui sono avvenute le aggressioni, ha dichiarato che decine di uomini sarebbero arrivate in motocicletta e successivamente avrebbero aperto il fuoco sulle vittime.

AO