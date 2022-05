Ucraina. Conte: Abbiamo dato, non inviare più armi pesanti

(DIRE) Roma, 12 Mag. – “Fermo restando che mi auguro che nel terzo decreto non ci siano armamenti più pesanti e più letali, come avevo chiesto a gran voce, vorrei anche una discussione. Dopo un terzo invio io credo che l’Italia abbia dato un contributo e non voglio che l’Italia sia in prima linea nella fornitura di armi. Credo che abbiamo già dato, adesso l’Italia deve essere in prima linea per la pace”. Lo dice il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervistato a Piazza Pulita, per la puntata di questa sera. (Rai/ Dire) 18:31 12-05-22