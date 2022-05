Assolto dal reato associativo e ridotta la pena per i reati fine: scarcerato Domenico Andrea Favasuli

Riceviamo e pubblichiamo

La Corte di Appello di Milano in accoglimento dell’ istanza presentata dai legali Avv. Nicoletta Gattuso ed Alessandro Bavaro, ha disposto la scarcerazione di Favasuli Domenico Andrea, accusato a vario i titolo di avere fatto parte di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nell’hinterland milanese e di essere responsabile di una serie di episodi di cessione di droga. La Corte ha concesso al Favasuli, che era stato condannato in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione, la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.

Decisiva, nel tenore dell’istanza dei legali Bavaro e Gattuso, la circostanza che il Favasuli sia stato assolto da una serie di reati fine inizialmente contestati ottenendo una forte riduzione di pena in appello (lo stesso è stato infatti poi condannato dai giudici dell’appello alla pena finale di anni 8 di reclusione) e soprattutto, che sia stata confermata, in adesione alla teoria difensiva, l’assoluzione dal reato associativo già ottenuta all’esito del processo di primo grado per il quale il Pubblico Ministero meneghino aveva presentato appello chiedendo una condanna alla pena di anni 20.