Governo. Fitta agenda internazionale per Draghi, 29 e 30 Giugno al vertice Nato

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Lunga e fitta agenda di politica internazionale per il premier Mario Draghi nei prossimi due mesi, con conclusione al vertice Nato di Madrid del 29 e 30 Giugno. Mercoledì 18 Maggio, a Palazzo Chigi (ore 11.30) il premier riceverà la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin. Il Lunedì successivo incontrerà il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov. Il giorno seguente colazione con il Primo Ministro della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski. Giovedì 26 Maggio, Draghi riceverà il Presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione della Visita di Stato in Italia.

Lunedì 30 e Martedì 31 Maggio a Bruxelles il presidente del consiglio parteciperà al Consiglio Europeo Straordinario incentrato su Energia, Ucraina e Difesa. Martedì 7 Giugno, a Roma il Premier terrà una colazione con la Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, in occasione della Visita di Stato in Italia. Ancora l’Europa al centro dell’agenda Giovedì 23 e Venerdì 24 Giugno, con il Consiglio Europeo e l’Euro-Summit a Bruxelles. Da Domenica 26 a Martedì 28 Giugno, il presidente del consiglio partecipera al Summit G7 di Elmau. Mercoledì 29 e Giovedì 30 Giugno, infine, sara’ a Madrid per il vertice Nato. (Rai/ Dire) 19:19 13-05-22