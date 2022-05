Padova, perde i sensi e si schianta con l’auto contro un distributore di carburante

Si sono vissuti momenti concitati e di apprensione quando un’automobile, dopo che il guidatore aveva perso i sensi, si è schiantata contro la pompa di un distributore di benzina. Il fato è accaduto una decina di minuti dopo le 13:30 di ieri in corsi Boston, una delle arterie più trafficate di Padova, all’imbocco dell’autostrada A13.

I Vigili del Fuoco sono hanno operato simultaneamente per soccorrere l’uomo alla guida, poi lasciato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale, sia per mettere in sicurezza l’auto e l’area dell’incidente. Durante le operazioni, l’accesso al distributore è stato interdetto senza che questo creasse problemi alla circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e il gestore del soccorso stradale

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79447