PNRR. Gentiloni: spendere in tempo le risorse al Sud è una sfida gigantesca

(DIRE) Roma, 13 Mag. – “C’è una grande opportunità per il sud grazie alle risorse europee: spenderle, e spenderle in tempo, sarà una sfida gigantesca”. Lo ha detto il Commissario europeo Paolo Gentiloni al forum ‘Verso Sud’, in corso a Sorrento. “Uno dei problemi fondamentali del futuro dell’Europa è quello di limitare le differenze tra Paesi e tra regioni, un eccesso di differenze in un mercato unico, infatti, è una minaccia esistenziale, ridurla è fondamentale”. Quindi, sottolinea, “rilanciare l’impegno verso il sud è decisivo”. (Lum/ Dire) 17:28 13-05-22