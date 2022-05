Ponte Stretto. Giovannini: bisogna rivedere il progetto iniziale

Non è solo una questione di pro e contro

(DIRE) Roma, 13 Mag. – “Il Ponte sullo Stretto, non è detto che non si farà, bisogna rivedere il progetto esistente perché non è più attuale dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione ha indicato possibili alternative, per esempio un ponte a tre campate. Poi si farà uno studio di fattibilità tecnica-economica che ci darà una risposta definitiva. Il parlamento dovrà poi decidere come procedere” così il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital.

“La questione tecnica è davvero complessa. Faccio un esempio, le navi portacontainer oggi hanno un’altezza radicalmente diversa rispetto a quelle di quando fu fatto lo studio. Non è semplicemente essere pro o contro, ci sono molte considerazioni da fare”. (Rai/ Dire) 10:16 13-05-22