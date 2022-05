Sapremo approfittare della visibilità offerta da Jovanotti?

“Sono in Calabria a girare il video di “Alla Salute” una canzone che è un augurio ed una festa. Stamattina abbiamo girato a Scilla Chianalea un posto bellissimo, un gioiello. L’affetto di tutti mi sorprende sempre, grazie Scilla. Ora ci siamo spostati a Gerace per altre scene. Luoghi incredibilmente belli. Sono un fan della Calabria, verrà un bel video, il regista è Giacomo Triglia, calabrese (l’ho “rubato” a Dario Brunori, altro calabrese doc). Ringrazio moltissimo tutti qui, per il supporto che ci state dando e per l’accoglienza generosa e piena di affetto. Grazie! avanti tutta!” Queste le parole di Lorenzo Cherubini, al secolo Jovanotti, durante le riprese del suo videoclip girato in provincia di Reggio Calabria.

Una dimostrazione di sincero affetto e di “marketing territoriale” che aiuterà entrambi data la risonanza nazionale indiretta che di cui i luoghi visitati hanno goduto e dato lo straordinario seguito che Jovanotti ha nella nostra regione. Il tutto accompagnato con selfie in luoghi e situazioni molto coinvolgenti di una delle music star italiane più conosciute ed apprezzate. Ricordiamo che i “Jova Beach Party“ pre-pandemia hanno fatto divertire migliaia di giovani sulle spiagge calabresi.

Ottima riuscita dell'”operazione” Jovanotti, ma l’Estate che verrà adesso la “palla” passa alla politica, gli amministratori locali sapranno sfruttare la situazione? Certo se le infrastrutture di comunicazione non si mettono a regime tutto ciò sarà molto difficile. Ma un piccolo segno di speranza forse arriva dalla nuova nomina in capo alla SACAL che gestisce diversi scali aeroportuali della regione (Crotone, di Lamezia Terme e di Reggio Calabria). Il Presidente Occhiuto si dice soddisfatto dell’incarico al dott. Francini manager di esperienza e di grande qualità che ha già dato prova delle sue capacità portando ai vertici nazionali l’aeroporto di Fontarossa a Catania. Si spera che possa invertire il trend sul Tito Minniti, lo scalo che serve la città più grande della Calabria, Reggio, sta attraversando il periodo più buio della sua storia. Jovanotti inoltre insieme con Nicola Crocetti, sta presentando il libro “Poesie da Spiaggia”.

Fabrizio Pace