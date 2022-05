Crescono i casi di violenza sessuale tanto da essere raddoppiati in Sud Sudan, per via del conflitto civile nel paese. Dati attestati da un rapporto sulle vittime civili. Sono stati certificati 63 casi di violenze sessuali legate al conflitto, l’anno scorso ne erano stati registrati 28. Un orrore che si ripete da anni, in una paese che ormai non conosce la pace sociale.

AO