Terremoto. Mattarella in Emilia per il decennale, visita in due tappe

(DIRE) Modena, 13 Mag. – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglie l’invito del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e sarà in Emilia Venerdì 20 Maggio, a 10 anni dalla prima scossa di terremoto che, insieme alle successive, del giorno 29 in particolare, nel Maggio 2012 portarono devastazione, morti e feriti. Dopo la prima visita nelle zone del cratere sismico, nel 2017, il Capo dello Stato sarà prima a Medolla poi a Finale Emilia, epicentro il 20 maggio 2012. Al decennale, mentre intanto la ricostruzione procede verso il suo ultimo miglio, la Regione ha dedicato un logo e un sito web, così come “il racconto di quanto fatto e della trasformazione di un territorio”, in versione web e in un volume, un video, un podcast con le testimonianze e ricordi, fra gli altri, del rocker Ligabue, di Beppe Carletti e di Franco Gabrielli, oggi sottosegretario di Stato e nel 2012 capo della Protezione civile.

È in programma una conferenza stampa con lo stesso Bonaccini, che si terrà in Regione giovedì 19 maggio alle 12.30. Il presidente della Repubblica arriverà alle 11 a Medolla, dove al teatro Facchini si svolgerà la cerimonia ufficiale per il decimo anniversario del sisma. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni e agli invitati, Mattarella prenderà la parola dopo i saluti del sindaco e presidente dell’Unione dei Comuni modenesi Area Nord, Alberto Calciolari, dell’ex commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e dello stesso Bonaccini. Il Capo dello Stato raggiungerà verso le 12 Finale Emilia, dove inaugurerà la ‘Stazione Rulli Frulli’, sede del gruppo musicale emiliano simbolo di resilienza e inclusione sociale, ricavata dalla riqualificazione della locale ex autostazione danneggiata dal terremoto. Alla cerimonia interverranno Federico AIberghini, direttore della banda Rulli Frulli e responsabile della ‘Stazione’, il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti e di nuovo Bonaccini. A Medolla, all’esterno del teatro Facchini, l’evento potrà essere seguito su due maxischermi allestiti sotto altrettante tensostrutture. (Lud/ Dire) 18:13 13-05-22