Vaccini. Costa: dati su 4° dose ad anziani e fragili, non sono positivi

“Occorre sensibilizzazione, anche per chi non ha la 3° dose”

(DIRE) Roma, 13 Mag. – I dati relativi alle somministrazioni della quarta dose di vaccino contro il Covid agli anziani e ai soggetti fragili “non sono positivi. Dobbiamo mettere in atto iniziative e fare un’opera di sensibilizzazione, anche di concerto con le Regioni, per far comprendere a coloro per cui è prevista la quarta dose che è importante farla. Parliamo di anziani e ultra fragili, ai quali la quarta dose offre una protezione molto alta”.

Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, in diretta a Sky tg24. “Lo stesso discorso dobbiamo farlo per quei circa 3 milioni di cittadini che non hanno ancora ricevuto la terza dose e che invece è importante completino il ciclo vaccinale, nonostante siamo in una fase di allentamento delle misure restrittive”, ha concluso. (Arc/ Dire) 17:23 13-05-22