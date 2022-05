Delhi, vasto incendio uccide 27 persone

08.25 – Ieri notte è divampato un imponente incendio vicino alla fermata della metropolitana di Mundka, nella zona est della città di Delhi in India. Il rogo ha causato la morte di numerose persone che sono rimaste intrappolate è drammaticamente una delle peggiori tragedie che l’India ha vissuto negli ultimi anni.

L’incendio si è propagato anche in un palazzo limitrofo di 4 piani in cui c’erano diverse attività commerciali. Il triste bilancio, che rischia di aggravarsi in quanto ci potrebbero essere ancora dispersi e feriti in gravi condizioni, è al momento di 27 vittime.

Una decina di squadre di Vigili del Fuoco, in base a quanto riportato dalle agenzie internazionali ha lavorato sull’incendio per tutta la notte appena trascorsa a Delhi.

HTTH