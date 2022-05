Reggio Calabria. Una favola musicale per i piccoli del Collodi

In occasione della settimana della musica, Venerdì 13 Maggio gli alunni delle classi quarta e quinta del plesso Collodi facete parte del maggior Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone, hanno avuto la possibilità di assistere ad un insolito concerto: la favola musicale “il Mago di Oz” per orchestra e voce recitante. In occasione della settimana della musica, Venerdì 13 Maggio gli alunni delle classi quarta e quinta del plesso Collodi facete parte del maggior Istituto Comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua diretto dal Dott. Carlo Milidone, hanno avuto la possibilità di assistere ad un insolito concerto: la favola musicale “il Mago di Oz” per orchestra e voce recitante.

Protagonista non è stata solo l’avventura di Dorothy ma l’intera l’orchestra del corso ad indirizzo musicale formata dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado Bevacqua, guidati dai professori Alessandro Carere, Francesco Pisanelli, Luca Calabrese, Raffaella Cortese, Graziella Danieli in veste anche di voce recitante. La favola ha visto alternarsi il racconto e la musica, divisi in sette quadri con la partecipazione attiva dei più piccoli del pubblico. Durante il doppio spettacolo, necessario per permettere la partecipazione di tutti gli alunni, i ragazzi dell’orchestra del corso musicale hanno dato prova di grande talento, concentrazione e preparazione.

La favola de “Il Mago di Oz” che è stata oggetto innanzitutto oggetto di studio e ricerca, contiene dei preziosi insegnamenti sull’autostima e sul mondo emotivo che sono rappresentati dai vari personaggi, ovvero: credere in se stessi; accettare le proprie emozioni; superare i propri limiti, così proprio come sono riusciti i giovani allievi attraverso la loro educazione e talento musicale. Le attività del corso musicale ora procedono a gran ritmo per la preparazione del concerto di fine anno.