Terni. Colta da un malore al centro commerciale è soccorsa dai militari dell’Arma

Quando si dice trovarsi al posto giusto al momento giusto. E’ quello che è successo ieri ad una pattuglia del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni che nel primo pomeriggio si trovava presso il centro commerciale “C.V” per eseguire una consueta attività ispettiva. I militari si trovavano all’interno della farmacia lì presente quando personale del servizio di vigilanza entrava in quell’esercizio commerciale per chiedere aiuto in quanto una donna stava accusando un malore.

Immediatamente i militari si sono fatti avanti, poiché entrambi abilitati al primo soccorso BLSD, ed hanno raggiunto la donna che si trovava in stato di shock. La stessa cercava di comunicare verbalmente con i carabinieri proferendo frasi prive di senso e quindi mimava con le mani un forte dolore al petto, perdendo repentinamente i sensi di fronte a quest’ultimi che con prontezza riuscivano ad adagiarla su di un lettino ubicato all’interno della farmacia e la ponevano in posizione laterale di sicurezza per poi monitorare, mediante l’ausilio degli strumenti diagnostici presenti in farmacia, i parametri vitali della stessa, quali la pressione sanguigna, il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno.

Nel frattempo veniva richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 di terni, che poco dopo giungeva sul posto, i militari avvisavano altresì il marito della donna che al momento dell’accaduto si trovava al lavoro e quindi raggiungeva la donna.