Torino. Sequestrata droga e denaro per circa 12.000 € a cittadino straniero

A seguito di attività info-investigativa, personale del Commissariato Barriera Milano, Lunedì, ha fermato per un controllo un uomo di 27 anni originario della Guinea. Il cittadino straniero è stato trovato in possesso di 6000 euro in contanti e due telefoni cellulari. La perquisizione al domicilio dell’uomo ha portato gli agenti a trovare un altro tesoretto di 5470 euro.

Nonostante l’uomo abbia cercato di sviare gli agenti circa il possesso di un secondo mazzo di chiavi, i poliziotti hanno individuato in un alloggio del quartiere San Paolo, un appartamento nella disponibilità del ventisettenne, risultato essere un vero e proprio laboratorio per il confezionamento e lavorazione di sostanza stupefacente. All’interno dell’alloggio sono sequestrati: dosi di crack e cocaina per un totale di 400 grammi e sostanze usate per il taglio e il consumo delle sostanze. L’uomo è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Torino/articolo/688627f722b2eade015403486