Chiunque vorrà intraprendere un viaggio verso gli Emirati Arabi o in qualsiasi altro paese, dovrà tener conto di alcune regole, imposte dal Governo Italiano per la pandemia Covid-19: fino al 31 Maggio 2022, qualsiasi spostamento per l’estero dovrà rispettare il decreto emesso il 22 Febbraio 2022 , dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Nuovi 369 casi negli Emirati Arabi, come ci mostra il bollettino del Covid, della giornata di ieri.