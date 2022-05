Calcio. Cina non ospiterà la Coppa d’Asia 2023 per covid

(DIRE) Roma, 16 Mag. – La Cina rinuncia alla Coppa d’Asia 2023: non organizzerà la manifestazione a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato la Confederazione asiatica (Acf). Il torneo, con 24 squadre partecipanti, avrebbe preso il via il 16 giugno del prossimo anno e si sarebbe dovuto svolgere in 10 città cinesi. La Cina, che ha avviato una nuova fase di durissimo lockdown per contrastare l’epidemia, ha già annullato o posticipato l’organizzazione di molte competizioni, in particolare i Giochi asiatici in programma a settembre ad Hangzhou. (Res/ Dire) 12:05 16-05-22