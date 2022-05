Covid. Bollettino: In Italia 13.668 nuovi casi e 102 i decessi

(DIRE) Roma, 16 Mag. – Sono 13.668 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 27.162) e 102 i decessi (ieri 62) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 17.071.649 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 165.346. Sono in tutto 15.923.935 le persone guarite o dimesse e 29.424 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 30.334). Gli attuali positivi sono complessivamente 982.368, pari a -15.750 rispetto a ieri (-2.670 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 104.793 (ieri 194.577). Il tasso di positività, ieri pari al 14%, oggi scende al 13%. Sul fronte del sistema sanitario sono +99 (ieri -118), per un totale di 7.631 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono invece +6 (ieri +7) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati gravi è ora pari a 353, con 24 ingressi in rianimazione (ieri 40). (Fde/ Dire) 17:25 16-05-22