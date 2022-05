Dalla Giunta ok al rendiconto, l’Ass. Irene Calabrò: “Già al lavoro sul bilancio di previsione”

Il documento contabile approvato dall’Esecutivo guidato dal facente funzione Paolo Brunetti, arriverà all’esame del Consiglio comunale alla prima seduta utile

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato quest’oggi, su proposta dell’Assessore alle Finanze Irene Calabrò, il rendiconto di bilancio dell’Ente. Abbiamo lavorato senza sosta per arrivare il prima possibile a questa che va considerata come una scadenza importantissima per il nostro Ente” ha spiegato l’Assessora Irene Calabrò a margine della riunione di Giunta.

Superato l’esame dell’Esecutivo cittadino, il documento approderà adesso in Commissione e successivamente alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che l’Ente ha dovuto affrontare in questi anni dal punto di vista finanziario. Certamente su ciò che riguarda l’aspetto tecnico bisognerà comprendere se ci sono stati ritardi da parte dell’apparato burocratico che hanno causato lo slittamento nell’approvazione in Giunta del documento contabile. Ciò che è certo – ha concluso Calabrò – è che da parte nostra non è mai mancato l’impegno affinchè si potesse giungere a questa scadenza attraverso un lavoro meticoloso di accertamento dello stato di salute finanziaria dell’Ente. Adesso guardiamo avanti alla prossima scadenza, quella del bilancio di previsione, sul quale siamo già al lavoro per rispettare le date indicate dal Governo”.