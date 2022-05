(DIRE) Roma, 16 Mag. – In crescita le quote di coloro che si fidano del sistema giudiziario, da meno del 40% nel 2018 al 47,4% nel 2021. Il Mezzogiorno si caratterizza per una fiducia nel sistema giudiziario costantemente più elevata che altrove. E’ quanto emerge dal rapporto Istat ‘La fiducia nelle istituzioni del Paese’ pubblicato oggi. (Sor/Dire) 11:39 16-05-22