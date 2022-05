ISTAT. Più fiducia verso Governo locale che in quello nazionale, specie a Nord

(DIRE) Roma, 16 Mag. – In crescita le quote di coloro che si fidano del sistema giudiziario, da meno del 40% nel 2018 al 47,4% nel 2021. Il Mezzogiorno si caratterizza per una fiducia nel sistema giudiziario costantemente più elevata che altrove.

La crescita complessiva della fiducia nelle istituzioni ha riguardato anche i partiti politici, ma solo un quinto dei cittadini esprime fiducia nei loro confronti, senza differenze territoriali.

Il 50% delle persone attribuisce punteggi di fiducia compresi tra 6 e 10 al governo comunale (56,1% al Nord), il 41,6% al governo regionale mentre la quota scende al 37% per il governo nazionale.

Nel 2021 il 41,6% dei cittadini ha fiducia del Parlamento europeo (34,5% nel 2020) mentre il 39,3% dichiara di avere fiducia in quello nazionale (38,3% l’anno precedente).

Dopo la flessione registrata tra il 2014 e il 2018 cresce la fiducia dei cittadini nei confronti della Presidenza della Repubblica: il giudizio si avvicina nel 2021 a quello per le forze dell’ordine (68,3%).

Dal 2012 quasi il 90% dei cittadini di 14 anni e più colloca tra 6 e 10 il giudizio di fiducia nei confronti dei Vigili del Fuoco e oltre il 70% per le forze dell’ordine. È quanto emerge dal rapporto Istat ‘La fiducia nelle istituzioni del Paese’ pubblicato oggi. (Sor/Dire) 11:40 16-05-22