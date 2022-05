(DIRE) Roma, 16 Mag. – “Non abbiamo parlato di allargamento del Paesi nella NATO, su questo non decidiamo io e Draghi. Ci sono Paesi che decidono liberamente con le loro richieste. Come qualche generale e ambasciatore stanno commentando in questi giorni, buonsenso e prudenza in un periodo di conflitto aperto e di dialogo non ancora cominciato dovrebbero guidare tutti”. Lo dice Matteo Salvini uscendo da Palazzo Chigi dopo aver incontrato il premier Mario Draghi. (Sor/Dire) 18:02 16-05-22