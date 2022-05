Due mila persone sono scese in piazza in Tunisia a Tunisi, la Capitale, dopo aver risposto alla chiamata del “Fronte di Salvezza Nazionale”, e del collettivo “Cittadini Contro il Colpo di Stato”, per protestare contro l’attuale Presidente Kais Saied.

La Tunisia sta vivendo una grave crisi politico-sociale, è virtualmente divisa a metà. Da una parte c’è il Capo dello Stato, Kais Saied, che ha “sciolto” il Parlamento il 30 Marzo scorso e dall’altra i vecchi parlamentari.

AO