Aspromarathon, la conferenza stampa Venerdì 20 Maggio alle ore 11:30

Avrà luogo Venerdì 20 Maggio alle ore 11:30 presso la sala conferenze dell’Hotel del Torrione a Reggio Calabria, in via del Torrione n. 63 la conferenza stampa per la presentazione della competizione ciclistica Aspromarathon che, giunta alla VI edizione, si disputerà Domenica 22 Maggio con partenza da piazza Indipendenza alle ore 9:15.