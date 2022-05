Difesa. UE, Guerini: fondamentale è l’autonomia settori industriali strategici

(DIRE) Roma, 17 Mag. – Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine del Consiglio Europeo di oggi a Bruxelles, ha incontrato il Commissario per il Mercato Interno UE Thierry Breton, con il quale ha ulteriormente approfondito il tema dello sviluppo della cooperazione europea nel comparto dell’industria per la Difesa. “È di fondamentale importanza- ha dichiarato- che l’Unione consolidi la propria autonomia nei settori industriali strategici, incentivando i programmi di cooperazione, ed evitando frammentazioni e duplicazioni dei progetti.

La necessità della UE di ridurre le dipendenze strategiche deve essere contemperata con l’esigenza di preservare la cooperazione con i principali alleati, anche in un’ottica euro-atlantica. L’Italia- ha continuato- proseguirà nel garantire il contributo del suo apparato produttivo di settore, dalle qualità ampiamente riconosciute, al processo di integrazione e di crescita in atto”.

La giornata si è conclusa con un incontro tra il Ministro e il collega bulgaro Dragomir Zakov, con il quale sono stati trattati temi legati alla cooperazione bilaterale militare, anche a seguito della richiesta da parte della Bulgaria di ospitare nel proprio territorio una missione di Enhanced Vigilance Activity, cui parteciperà anche l’Italia con un proprio contingente. “Un impegno che, a seguito del completamento dell’iter di approvazione in Consiglio dei Ministri e in Parlamento, potrà aggiungersi alle altre iniziative NATO per il rafforzamento della postura di deterrenza e rassicurazione sul fianco Est a cui già contribuiamo con una componente terrestre in Lettonia, una aerea in Romania e una componente navale nel Mediterraneo orientale.

Potrà essere inoltre un’ulteriore importante opportunità – ha concluso il ministro – per incrementare la collaborazione tra le nostre Forze Armate, già di eccellente livello nelle missioni in cui operiamo congiuntamente a tutela della pace, come KFOR e EUFOR ALTHEA”. (Sim/ Dire) 19:26 17-05-22