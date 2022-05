Lux Area Center – Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna: 21 e 22 Maggio 2022 “Summer is coming”

Ultimo appuntamento prima dell’estate con l’alto artigianato Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2022 grazie al Lux Area Center- Artigiani in Mostra nella splendida Coffee House di Palazzo Colonna situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Sabato 21 e Domenica 22 Maggio sarà possibile acquistare creazioni di selezionati creativi di alto artigianato, in particolare una selezione di accessori moda dedicati alla prossima estate, in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. Tra i creativi presenti: LoroTraleDita, gioielli artigianali in bronzo argento e oro interamente realizzati a mano con la tecnica della cera persa. LABohemian, laboratorio creativo ecosostenibile di tessuti dipinti a mano, che riprendono vita in originali accessori moda. Gioielli Evangeline, monili in bronzo e argento realizzati con la tecnica della cera persa.

Irenix Creations, borse in crochet realizzate interamente a mano. Alebijouxcreations, bijoux creativi estivi e colorati realizzati in pezzi unici. La Gazza Ladra, borse estive da mare e da passeggio realizzate handmade utilizzando materiali di riciclo. Al Lux Area Center grande ritorno della scrittrice bestsellerista Rita Vacalebri con il suo romanzo rivelazione dell’anno: Simoun edito da Porto Seguro. Bijoux Fun Chic dalla Puglia bijoux e accessori estrosi e originali dal sapore e dal design mediterraneo. Anna Bruna Moda consulente di moda e fashion stylist con esperienza pluriennale nella moda e nell’alta bigiotteria. Ed ancora Ritrov_Arti Gioielli a cera persa in bronzo e argento accostato a pietre preziose e semi preziose. Atteso ritorno di Buttons che propone al pubblico sempre nuove creazioni realizzate con bottoni vintage introvabili che diventano accessori e bijoux esclusivi. Ed ancora Tavassi Napoli, borse ed accessori donna interamente fatti a mano e realizzati nel cuore di Napoli. Presenti anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici. Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questo autunno/inverno. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi.