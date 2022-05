Pesaro-Urbino, scontro frontale tra due auto sulla strada Nazionale Flaminia: feriti i conducenti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 21.15 del 16 Maggio lungo la strada Nazionale Flaminia tra i comuni di Lucrezia e Cucurano per un incidente stradale tra due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente. La squadra di Fano intervenuta con due autobotti ha estratto i conducenti dalle due vetture mediante attrezzatura specifica, per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto e per il successivo trasporto in eliambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. I Vigili del Fuoco hanno successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79569