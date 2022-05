RAI. Giorgetti: ok a linee guida, racconteremo anche orgoglio imprenditori

(DIRE) Roma, 17 Mag. – “Sono soddisfatto dell’atto di indirizzo per il contratto di servizio RAI approvato in CdM. Il testo definito è stato condiviso con tutti i ministri e c’è stato tempo per tutte le forze politiche di fare le loro osservazioni. Personalmente sono orgoglioso che il Servizio Pubblico abbia, tra gli obiettivi, la valorizzazione dell’impresa italiana attraverso il racconto di storie di veri e coraggiosi imprenditori.

Tra gli altri obiettivi abbiamo voluto inserire il valore dello sport come stile di vita, la modernizzazione di Raiplay anche in un’ottica attrattiva per i giovani e il digitale. Un’attenzione particolare è stata dedicata all’informazione che deve essere obiettiva, approfondita e pluralista nel pieno rispetto degli utenti, soprattutto minori.

Fondamentale, poi, l’introduzione di criteri di misurazione degli obblighi, che consentirà al Ministero di verificare costantemente il rispetto del contratto”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine del CdM. (Com/Tar/ Dire) 19:05 17-05-22