Roma, macchina asfaltatrice sprofonda in una voragine in via Sagramoso

Alle 14.45 del 17 Maggio, la quadra 9/A del distaccamento di Prati, è intervenuta in via Pier Luigi Sagramoso per una voragine causata dal cedimento del terreno dentro cui è sprofondata una macchina asfaltatrice. Non risultano persone coinvolte. Sul posto è giunta una squadra dell’Italgas per la verifica delle tubature del gas sottostanti l’area interessata dall’incidente. Presenti sull’intervento il capo turno VVF e personale di Polizia di Roma Capitale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79586