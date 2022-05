Roma. Peste suina, Commissario firma ordinanza: zona rossa tutta area interna a GRA

Cabina di regia per coordinare interventi, abbattimenti al via in 30 giorni

(DIRE) Roma, 17 Maggio – Una zona rossa che comprende l’intero territorio di Roma all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA) più una parte esterna a Nord, una cabina di regia interistituzionale per coordinare gli interventi, un’azione di abbattimento selettivo che partirà entro 30 giorni non appena definite le modalità.

Sono i punti principali dell’ordinanza appena firmata dal commissario straordinario per l’emergenza peste suina, Angelo Ferrari, annunciata al termine della riunione del tavolo interistituzionale tenutasi oggi pomeriggio nella sede della Prefettura di Roma. (Mgn/ Dire) 19:07 17-05-22