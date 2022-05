UNICEF: 600mila bambini a rischio fame a causa della guerra

07.50 – L’UNICEF stima che a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina, saranno oltre 600 mila i bambini a rischio problemi di malnutrizione. L’aumento dei prezzi mette a dura prova l’acquisto delle derrate alimentari per i paesi più poveri. Sia la Russia che l’ Ucraina sono tra i maggiori produttori al mondo di cereali il blocco dell’esportazione influisce direttamente sull’alimentazione delle fasce di popolazione più debole e ricade inevitabilmente più gravosamente sui bambini. Importanti quantità di terreno, prima destinate all’agricoltura, sono state stravolte dalla guerra, gli effetti nefasti si protrarranno per diversi anni.

