Brindisi, bruciate duemila balle di fieno nelle campagne di Carovigno

Alle 23.16 del 17 Maggio, la squadre del distaccamento di Ostuni e della Centrale di Brindisi sono intervenute in Contrada Morgicchio, nell’agro di Carovigno, per l’incendio di circa 2000 balle di paglia depositate in un area privata recintata. I Vigili del Fuoco, intervenuti con 7 mezzi e una pala meccanica giunta dal Comando di Bari, hanno spento il rogo e posto in sicurezza l’intera area. L’intervento è terminato alle 9.35. Sul posto i carabinieri di San Vito dei Normanni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79603