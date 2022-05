Erdogan: “Non posso dire sì a Svezia-Finlandia”

Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia, ha ancora espresso la sue molteplici perplessità per l’accettazione della Finlandia e della Svezia all’interno della NATO. La sua attuale presa di posizione era fin troppo prevedibile ma la propaganda continua a pompare una situazione che è di difficile realizzazione e che in ogni caso avrà dei tempi lunghi. Ricordiamo che per accedere alla NATO occorre essere invitati da uno dei 30 Paesi che attualmente ne fanno parte, soddisfare una molteplicità di condizioni ed infine avere l’assenso di tutti gli stati che già ne fanno parte.

Il veto di uno solo blocca l’adesione. “Non possiamo dire sì”, ha ripetuto Erdogan, aggiungendo che “sostenere il terrorismo e chiedere il nostro sostegno è una mancanza di coerenza” da parte di Helsinki e Stoccolma, questa la dichiarazione di Erdogan. I rapporti tra i due stati scandinavi e la Turchia sono ormai tesi da molti anni, il Governo di Ankara li accusa di dare rifugio a membri del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, considerati in Turchia alla stregua dei terroristi. La posizione attuale di veto, di Erdogan, potrebbe e anche essere condivisa da qualche altro stato della NATO.

Fabrizio Pace