L’Aquila. Auto travolge bimbi in cortile asilo, una vittima

L’Aquila, 18 Mag. – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio in via Salaria Antica Est, a L’Aquila, in località Pile, dove un’auto parcheggiata all’inizio della discesa di accesso al cortile dell’asilo comunale dell’Infanzia, ha investito 6 bambini, tra i tre e i cinque anni di età, che giocavano sul cortile erboso.

Uno di questi, nonostante le cure, non ce l’ha fatta. Gli altri bimbi sono feriti ma in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, ambulanze ed elisoccorso del 118, Polizia Locale e Forze dell’Ordine. Sotto shock gli altri bimbi dell’asilo, il personale e i genitori accorsi a riprendere i figli. Lutto cittadino all’Aquila, al vaglio degli inquirenti le cause del drammatico incidente.