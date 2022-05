Reggio Calabria. Fiamme e fumo nella struttura abbandonata del Girasole

Un incendio in tarda mattinata, intorno alle 12, all’interno del Girasole, ha movimentato la giornata dei residenti di viale Messina a Reggio Calabria. Le Forze dell’Ordine sono intervenute tempestivamente ed hanno evitato che la struttura, abbandonata da decenni, venisse avvolta dalle fiamme.

All’interno del Girasole, nato per essere un piccolo centro commerciale, oggi vivono in condizioni disumane diversi senzatetto. Nel degrado regnante, all’interno vi è spazzatura di ogni genere, i residenti hanno più volte segnalato lo spaccio di sostanze stupefacenti durante le ore della sera. Il rogo ha dato vita ad una colonna di fumo che faceva presagire il peggio ma i Vigili del Fuoco risolte le prime difficoltà relative all’ingresso, hanno avuto ragione delle fiamme in poco tempo.

