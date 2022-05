(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Ora i tempi per la riforma costituzionale non ci sono. Ma allora dico: perché non eleggiamo insieme nella prossima legislatura anche un’assemblea costituente? “. Così Giorgia Meloni, alla presentazione del libro di Giovanni Orsina ‘Una democrazia eccentrica’, proponendolo al segretario Pd Enrico Letta, sul palco tra gli invitati. (Sor/ Dire) 19:25 18-05-22