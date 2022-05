UE. Commissione: task force e 500 mln per migliorare difesa stati

(DIRE) Bruxelles, 18 Mag. – La Commissione europea ha proposto una serie di misure per ottimizzare gli investimenti nella Difesa dei 27 Paesi dell’Unione. Nel breve periodo l’esecutivo europeo propone di istituire una Task Force che si occuperà di rilevare le esigenze dei 27 Stati europei in termini di approvvigionamenti militari per la loro sicurezza. Sulla base del lavoro della Task Force, l’Ue metterà a disposizione degli Stati 500 milioni di euro del bilancio pluriennale per risolvere le carenze nell’industria della difesa dei Paesi membri.

L’aggressione russa in Ucraina, si legge nell’analisi sulle inefficienze negli investimenti per la difesa in Europa, “ha evidenziato tre lacune principali dell’Unione Europea nel settore: una riduzione delle spese militari nel tempo da parte degli Stati membri, che alla luce della guerra in Ucraina ora stanno spendendo di più rischiando di frammentare ulteriormente gli sforzi nella Difesa nell’Ue; la dipendenza dell’industria della difesa da tecnologie ed equipaggiamenti non europei; e una scarsa innovazione nelle capacità della difesa, in alcuni Stati (specialmente dell’Est) ancorati a sistemi tipici dell’era sovietica”.

Nel lungo termine la Commissione vuole che gli Stati mettano in opera appalti comuni di tecnologie belliche, con un monitoraggio continuo delle capacità delle industrie nazionali della Difesa, una legislazione volta a migliorare l’approvvigionamento di materie prime per il settore e una maggiore disponibilità di strumenti finanziari per rafforzare le capacità militari. “L’aggressione della Russia ha stravolto il quadro della sicurezza in Europa. Molti Paesi stanno aumentando la spesa militare, ma è il momento giusto per investire meglio e insieme per evitare ulteriore frammentazione e carenze di scorte”, ha detto l’Alto Rappresentante per la Politica Estera e la sicurezza comune Josep Borrell. (Bri/ Dire) 16:57 18-05-22