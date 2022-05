Vibo Valentia. Sequestrati oltre 55 kg di materiale pirotecnico

I poliziotti della Squadra Amministrativa della Questura di Vibo Valentia, in occasione della festa religiosa di S. Filippo d’Agira, che si sarebbe dovuta svolgere nella frazione Favelloni di Cessaniti, hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile dei reati di trasporto, detenzione e alterazione di prodotti esplodenti, ricettazione e inosservanza degli ordini impartiti dall’Autorità.

In particolare, nel corso del sopralluogo con la ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico, gli Agenti hanno riconosciuto un soggetto destinatario di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi.

Ritenendo che lo stesso potesse trasportare illegittimamente materiale esplosivo, gli operatori lo hanno inseguito fino ad un casolare di campagna, sorprendendolo mentre scaricava dal mezzo imballi di cartone. Dai controlli è emerso che le scatole contenevano materiale pirotecnico per uso professionale, connotato da elevato potenziale di rischio, per un peso complessivo di oltre 55 kg., subito messo in sicurezza con l’ausilio degli artificieri del Nucleo Regionale di Catanzaro e successivamente inventariato, catalogato e sequestrato.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/ViboValentia/articolo/28096284b8827ea82335154959