Ancona, scontro frontale sulla statale 16 a Falconara Marittima

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9.00 lungo la SS.16 nel comune di Falconara Marittima per uno scontro frontale tra un autoarticolato e un’autovettura. La squadra di Ancona, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto con tecniche specifiche, e l’ha poi affidata alle cure dei sanitari, la donna è stata trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. I Vigili del Fuoco hanno terminato l’intervento con la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79659