Arezzo. Sorpresi in autostrada con più di 2 etti di cocaina. Due arresti

Troppo frequenti, per non destare i sospetti degli investigatori della Squadra Mobile, i viaggi intrapresi, a bordo della loro piccola utilitaria, da una coppia di aretini di 48 anni e di 47 anni entrambi con piccoli precedenti alle spalle. I loro spostamenti erano da tempo monitorati dagli agenti e la sera di lunedì, all’ennesimo viaggio intrapreso imboccando l’A1 direzione Sud, è stato predisposto un servizio, con la presenza anche della Polizia Stradale di Arezzo, finalizzato a controllare i due al momento del loro rientro nel capoluogo aretino. In effetti gli agenti, opportunamente dislocati lungo l’arteria autostradale, hanno notato, dopo poche ore, l’autovettura che faceva rientro percorrendo il tratto in direzione Arezzo e hanno così proceduto a fermare il veicolo, nonostante il conducente avesse cercato di sfuggire al controllo svoltando improvvisamente al casello “Valdichiana”.

Prima che il veicolo si fermasse, inoltre, gli agenti notavano che gli occupanti si scambiavano qualcosa con il verosimile intento di occultare ciò che stavano trasportando. Infatti la perquisizione, eseguita sull’autovettura, consentiva il rinvenimento di due involucri sottovuoto contenenti 220 grammi di cocaina purissima, rinvenuti sotto il sedile lato passeggero. Per la coppia è quindi scattato l’arresto, in attesa di udienza di convalida del G.I.P. prevista per la mattinata odierna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Arezzo/articolo/109862861ab724b31973264266