DDL Concorrenza. Gasparri: c’è tempo per mediare e tutelare imprese balneari

(DIRE) Roma, 19 Maggio – “Fiducia sui balneari? La via è ancora lunga. Commissione, aula etc. C’è tempo per eque mediazioni per tutelare le imprese balneari. Singolare tenere un consiglio dei ministri straordinario, riunito all’improvviso, su un tema secondario in tempo di guerre. Ci sarà abbastanza tempo per mediare. A palazzo Chigi lo capiranno. Da parte nostra nessun ostruzionismo ma neanche fughe. Wait and see. Forse in inglese a Palazzo Chigi lo capiscono meglio”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Uct/ Dire) 21:45 19-05-22