Nations League U23, le convocazioni per le nazionali 3X3

(DIRE) Roma, 19 Mag. – In occasione della FIBA Nations League Under 23 in programma a Tel Aviv (Israele) dal 30 maggio all’1 Giugno, il Settore Squadre Nazionali diramato le convocazioni per le Nazionali Maschili e Femminili di basket 3×3. Il raduno di preparazione all’evento si terrà a Roma dal 25 al 29 Maggio, soltanto 4 atleti/e parteciperanno alla FIBA 3×3 Nations League. Di seguito la lista dei convocati: – Nazionale maschile: Riccardo Chinellato (Pallacanestro Piacentina), Lorenzo De Zardo (Alberti e Santi Fiorenzuola 1972), Antonio Gallo (Bava Opportunity Shop Pozzuoli,) Matteo Pollone (Edilnol Biella), Michele Serpilli (Allianz Pazienza San Severo), Fabio Valentini (Novipiù Casale Monferrato); – Nazionale femminile: Giorgia Bocola (Fe.Ba Civitanova), Giulia Bongiorno (Basket Roma), Beatrice Del Pero (Famila Schio), Sofia Frustaci (Gesam Gas + Luce Lucca), Caterina Mattera (Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese), Giovanna Elena Smorto (Reyer Venezia Mestre). (Mem/ Dire) 19:30 19-05-22