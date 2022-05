Nigeria: rapinatori creano il caos

In Nigeria, un gruppo di uomini armati hanno rapito decine di passeggeri sull’autostrada di Abuja, la Capitale del paese. Non è la prima volta che succede, il percorso stradale è famoso per i continui rapimenti, ad opera di bande armate. I Criminali hanno sparato, creando caos e panico. Nel mese di Marzo, una banda di malviventi aveva preso d’assalto un treno, uccidendo ben nove persone. Dopo l’accaduto, le attività ferroviarie erano state sospese, giacché i rapinatori avevano distrutto gran parte della stazione.

