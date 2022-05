(DIRE) Roma, 19 Mag. – “Occorre che le navi che portano il grano siano lasciate passare e se i porti sono stati – come si dice – minati dall’esercito ucraino siano sminati a questo proposito. Occorrerebbe una collaborazione tra Russia e Ucraina per poter portare questo grano alle popolazioni più povere del mondo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’informativa alla Camera sulla guerra in Ucraina. (Sor/Dire) 12:17 19-05-22