Afghanistan, Talebani: donne in tv coprano il volto

Ancora limitazioni per le donne in Afghanistan. Da quando il paese è stato abbandonato in mano ai Talebani le restrizioni ai diritti del gentil sesso si stanno sempre più acuendo. Il governo dei Talebani, fondamentalisti islamici, ha ordinato che giornaliste e presentatrici televisive, così come ad altre donne che compaiano in tv, si debbano coprire il volto. Poco prima, solo due settimane fa è stato imposto a tutte le donne del Paese di indossare il burqa ed è stato introdotto il divieto per il quale non possono viaggiare senza un tutore. I Talebani sono tornati al governo in Afghanistan solo dall’Agosto scorso dopo la disastrosa e frettolosa ritirata degli USA costata pesanti critiche internazionali all’Amministrazione Biden.

HTTH