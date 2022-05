Ascoli Piceno, tragico scontro tra un furgone e una moto

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di ieri sulla Salaria Inferiore, in prossimità della Casa del Fanciullo, per uno scontro frontale tra un furgone e una moto. Nello scontro, tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre per un’altra, purtroppo, il personale del 118 sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

I vigili ascolani hanno messo in sicurezza l’area, con lo scenario aggravato dalla dispersione di benzina della moto sulla sede stradale che aveva creato un grosso pericolo d’incendio. La dinamica dello scontro è al vaglio dei Carabinieri di Ascoli Piceno intervenuti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79688